У Києво-Печерській лаврі вперше збереться Священний синод РПЦ

27 липня в Києві відбудеться засідання Священного Синоду Російської православної церкви під головуванням патріарха Московського і всієї Русі КИРИЛА.

Про це повідомили у Відділі зовнішніх церковних зв`язків Московського Патріархату.

«Священний Синод вперше засідатиме в Києво-Печерській лаврі - там, де починалося російське християнство», - говориться в повідомленні.

Разом з тим, як зазначили у відділі, «це буде не якесь спеціальне, святкове, а звичайне робоче засідання Синоду, на якому ієрархи єдиної Російської Церкви, які прибудуть із різних її частин до стародавньої південної столиці російського православ`я, розглянуть цілу низку різноманітних питань загальноцерковного значення».

Літнє засідання Синоду відбувається традиційно в Троїце-Сергієвій лаврі напередодні дня пам`яті преподобного Сергія Радонезького. Цього року засідання було вирішено перенести на більш пізній термін.

Зустріч ієрархів Московського Патріархату (семи постійних і п`яти тимчасових членів Синоду) відбудеться в перший день візиту Святішого Патріарха КИРИЛА до України, який триватиме до 5 серпня.