Семена Могилевича випустили на волю

Фігуранти справи про ухилення від сплати податків колишній глава компанії "Арбат Престиж" Володимир Некрасов і його ймовірний спільник Сергій Шнайдер відпущені із слідчого ізолятора під підписку про невиїзд.

Дане рішення було ухвалене у зв`язку з тим, що 26 липня 2009 р. закінчився термін утримання обвинувачених під вартою.Обох фігурантів справи було випущено ще 24 липня.

Варто відзначити, що минулої суботи, 25 липня, адвокати заперечували сам факт звільнення своїх підзахисних. А в неділю вони вже не відповідали на дзвінки.

Нагадаємо, гендиректор мережі "Арбат Престиж" В.Некрасов був затриманий 23 січня 2008р., а наступного дня арештований. Бізнесмен підозрюється в ухиленні від сплати податків за 2005-2006рр. у розмірі 49,5 млн. руб., зокрема через фірми-одноденки.

Разом з ним був затриманий і арештований С.Шнайдер (згодом з`ясувалося, що під цим ім`ям в справі фігурує оголошений в міжнародний розшук С.Могилевич), якого слідство вважає автором схеми ухилення від податків. Обидва заарештованих заперечують свою провину.

РБК