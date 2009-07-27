Ющенко подарував главі РПЦ полтавську вишиванку

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що одним з головних прагнень українського народу є створення єдиної Помісної православної церкви.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив після спільного з Патріархом Московським і Всієї Русі КИРИЛОМ покладання квітів до пам’ятника жертвам Голодомору 1932-1933 років.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що для України візит Патріарха є знаковим і дуже важливим, зокрема, важливим є те, що він відбувається напередодні Дня Хрещення Русі.

Він підкреслив, що візит Патріарха КИРИЛА є виключно духовним і пасторським.

За словами Президента України, він задоволений тим, як в Україні в останні роки розбудовується християнство, православна віра.

Разом з тим він нагадав про певні проблеми в українському православ’ї.

В.ЮЩЕНКО повідомив, що під час бесіди з Патріархом КИРИЛОМ йшлося по роз’єднання православних церков в Україні, зауваживши, що це є спадок нашої давньої історії.

Президент України підкреслив, що одним з головних прагнень українського народу є створення єдиної Помісної православної церкви.

«Це дорога непроста», - сказав В.ЮЩЕНКО і висловив переконання, що «цю дорогу ми пройдемо успішно».

Як повідомляє Головна служба інформаційної політики Секретаріату Президента України, за підсумками зустрічі, що відбулась сьогодні в Будинку Городецького, глава держави та Патріарх Московський і Всієї Русі обмінялися пам`ятними подарунками.

Від Президента України Патріарху КИРИЛУ презентовано вишиванку білим по білому у полтавському стилі, рушник авторської роботи відомої майстрині Олександри ТЕЛІЖЕНКО та набір пам`ятних монет із серії «Пам`ятки давніх культур України».

У відповідь українській стороні було подаровано ікону «Нерукотворний образ Ісуса Христа» та сертифікат на отримання повного зібрання творів і листів Миколи Гоголя у 17-ти томах, яке вийде з благословення Патріарха Московського. Комплект книжок буде виготовлено в рамках українсько-російського проекту наприкінці 2009 року видавництвом Московської Патріархії.