Чи висилають з України двох російських дипломатів?

Російський МЗС уточнює інформацію про висилку з України двох російських дипломатів, повідомили РосБізнесКонсалтингу в департаменті інформації і преси МЗС Росії. "На даний момент інформація уточнюється в посольстві РФ на Україні і у відповідному департаменті українського МЗС", - повідомили в російському відомстві.

23 липня 2009 р. українська сторона зажадала, щоб радник посольства Росії в Україні, який брав участь у переговорах щодо перебування Чорноморського флоту РФ в Севастополі, Володимир Лисенко залишив територію України до 29 липня 2009 р. 27 липня в ЗМІ з`явилася інформація, що Київ висилає з країни ще одного російського дипломата, генерального консула РФ в Одесі Олександра Грачова.

Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив , що організатори висилки російського дипломата з України "намагаються розігрувати подібні події в своїх внутрішньополітичних цілях". Дипломат наголосив, що "без відповіді подібні недружні кроки залишитися не можуть".