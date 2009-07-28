БЮТ передумав скликати позачергову сесію?

Народний депутат від БЮТ Валерій ПИСАРЕНКО допускає можливість зриву президентських виборів у разі визнання Конституційним Судом неконституційними положення закону про вибори глави держави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Києві.

В.ПИСАРЕНКО нагадав, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО має намір ветувати зміни до закону про вибори глави держави.

При цьому він зазначив, що у депутатів не буде необхідності скликати позачергову сесію Верховної Ради для подолання президентського вето. В.ПИСАРЕНКО пояснив, що у них буде час до початку активної виборчої кампанії на подолання вето на черговій сесії парламенту.

«Ми дочекаємось 1 вересня і подолаємо вето», - переконаний В.ПИСАРЕНКО.

Він також спрогнозує, що Президент звернеться до Конституційного Суду щодо неконституційності або закону в цілому, або певних його положень. За словами депутата, можна очікувати, що Конституційний Суд «виконає будь-яку волю Президента».

Разом з тим, В.ПИСАРЕНКО наголосив, що виборча кампанія розпочнеться вже відповідно до ухвалених змін до закону про вибори Президента. У такому разі, зазначив депутат, якщо Конституційний Суд визнає неконституційними якісь положення цього закону, то є загроза зриву виборів.

В.ПИСАРЕНКО додав, що такий розвиток подій буде вигідний чинному Президенту, оскільки, на його думку, це фактично єдина можливість для В.ЮЩЕНКА залишитись Президентом України.

Як повідомляв УНІАН, учора, 27 липня, прес-секретар глави держави Ірина ВАННИКОВА заявила, що Президент має намір ветувати ухвалений 24 липня Верховною Радою закон України про вибори Президента як недемократичний.

У той же час перший заступник лідера фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН заявив, що фракція БЮТ ініціюватиме проведення позачергової сесії, якщо Президент України Віктор ЮЩЕНКО застосує право вето до ухвалених парламентом змін, що регулюють проведення кампанії з виборів глави держави.