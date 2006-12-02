За 5 років у кріслі міністра Гриценко все одно би знудився

Міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО запевняє, що витримав випробування владою і не боїться звільнення з посади міністра оборони.

Про це він сказав в інтерв`ю журналу «Корреспондент» від 2 грудня 2006 року.

«Я не тримаюся за крісло. Скажу більше, я впевнений, що бути міністром 5-6 років мені було б просто нудно. Я не був міністром 47 років, і сьогодні не відчуваю якоїсь залежності від влади. У мене є система цінностей, робота у владі її не зруйнувала. Яким я сюди прийшов, таким і піду, коли буде прийнято відповідне рішення», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

Водночас він зазначив, що зараз робота міністра для нього цікава і має підтримку у підлеглих.

«Звичайно, може, все рухається не так швидко, як хотілося, але прогрес є. Я повинен довести розпочате до точки неповернення, щоб повернути все на круги своя було б неможливо або дуже важко. Поки що мені вдалося зробити це на 50%», - додав міністр.

А.ГРИЦЕНКО також зазначив, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО задоволений його роботою.

Як повідомляв УНІАН, депутати від Партії регіонів Олег КАЛАШНИКОВ, СПУ – Василь ВОЛГА і КПУ – Ігор АЛЕКСЄЄВ запропонували звільнити А.ГРИЦЕНКА з посади міністра оборони за “відсутність порядку в армії”.

Зокрема, про це йдеться в пояснювальній записці до проекту постанови №2630, зареєстрованому в парламенті, текст якого міститься на офіційному сайті Верховної Ради України.