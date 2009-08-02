Крим чекають великі проблеми з виборами?

Кандидатам на майбутніх виборах в АРК буде вкрай складно відстоювати свої права в апеляційних судах, оскільки більшість апеляційних інстанцій знаходяться в Севастополі.

Про це в інтерв’ю «Дзеркалу тижня» заявив голова апеляційного суду АРК Сергій ЛУНІН.

«Крім нашого суду, всі апеляційні суди знаходяться в Севастополі. І кримські вибори, можна сказати, перейшли в Севастополь. Виникне велика проблема», - зазначив С.ЛУНІН.

При цьому, на думку голови апеляційного суду АРК, у кандидатів виникнуть проблеми з часом, необхідним для розгляду апеляційних скарг.

«Наприклад, зняли якогось кандидата з виборів, а він у Керчі оскаржив рішення. Спробуйте з Керчі поїхати в Севастополь, подати апеляційну скаргу, призначити справу й розглянути до 24-ї години - час обмежений. Він не встигає. Можна просто знімати його вдень. Або о 18 годині можна його зняти, знаючи, що протягом 24 годин він уже не встигне оскаржити рішення», - констатував він.

Крім того, апеляційна інстанція в Севастополі, за словами С.ЛУНІНА, має значні труднощі з штатом.

«Не забувайте, що ще будуть місцеві вибори, а апеляційна інстанція буде в Севастополі. Крім того, цей суд адміністративний повністю не укомплектований, він знаходиться в дуже скрутному становищі, суддів мало», - заявив голова апеляційного суду АРК.