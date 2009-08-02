Тимошенко привітала вартових повітряних кордонів

Прем`єр-міністра України Юлія ТИМОШЕНКО привітала військовослужбовців Повітряних сил Збройних сил України з професійним святом, що відзначається сьогодні.

“У цей святковий день прийміть найщиріші вітання та слова вдячності за сумлінну самовіддану службу Батьківщині, за мирне небо над нашими головами”, - йдеться у вітанні, текст якого розміщено на Урядовому порталі.

Як відзначила Ю.ТИМОШЕНКО, “Повітряні сили як один з головних носіїв бойового потенціалу Збройних сил нашої держави надійно стоять на сторожі повітряного простору України, успішно виконують завдання щодо його захисту та гідно продовжують славетні військові традиції”.

Прем’єр запевнила, що “всі ми шануємо Вас, вартових повітряних кордонів України, та високо оцінюємо вашу професійну майстерність, сумлінне виконання військового обов’язку”.