У Рівному ще чекають Кирила

Журналісти, які супроводжували патріарха Кирила в поїздці, все ще чекають Його Святійшество в Рівному. Про те, що патріарх не приїде в це місто, вони дізналися вже на місці.

Офіційної інформації про подальші пересування патріарха Україною поки що немає.

"Мені здається, що всі питання журналісти в такій ситуації правильніше б адресували українській владі, бо зміни в маршруті відбулися не з нашої вини", - сказав РІА “Новости” голова синодного інформаційного відділу Московської патріархії Володимир Легойда.

Серед тих, хто зустрічав патріарха в аеропорту був католицький священик, який очолює католицьку громаду міста Рівного, і близько десяти його парафіян. Вони були доброзичливо настроєні і, як і православні, розчаровані тим фактом, що патріарх Кирил не прилетів.