З вірянами в Рівному зустрівся митрополит Володимир

Зустріч з тисячами людей, які чекали приїзду Патріарха в Свято-Воскресенському соборі в місті Рівному провів Предстоятель Української Православної Церкви Митрополит Володимир. Про це повідомив кореспондентові УНІАН керівник прес-центру візиту Патріарха до України, прес-секретар Предстоятеля УПЦ протоієрей Георгій КОВАЛЕНКО.

«Блаженнійшого вітала велика кількість людей – всі радісно зустрічали свого митрополита. Митрополит виголосив проповідь і передав пастирське благословіння всім віруючим», - повідомив отець Георгій.

Як повідомляв УНІАН, Патріарх Кирил за рекомендацією української влади змінив маршрут своєї поїздки Україною - з Севастополя він прибув до Києва.

За словами голови синодного інформаційного відділу Московської патріархії Володимира ЛЕГОЙДИ, зміни в маршруті відбулися «за неодноразовими наполегливими рекомендаціями і повідомленнями влади. Зокрема, В.Легойда зазначив, що «літак повинен приземлитися не в Рівному, а в Києві».

«Ми не знаємо подробиць, чи готуються провокації - діємо за рекомендаціями, що надходять від адміністрації президента України і секретаріату", - повідомив В.Легойда.

Як повідомляв УНІАН, 21 липня близько 600 членів Рівненської обласної організації Української народної партії ухвалили звернення до Президента України Віктора ЮЩЕНКА, прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, міністерства закордонних справ України, голови СБУ Валентина НАЛІВАЙЧЕНКА, голови Рівненської облдержадміністрації Віктора МАТЧУКА.

У зверненні йшлося про те, що відвідини Патріархом КИРИЛОМ Свято-Воскресенського собору в Рівному та Свято-Миколаївського Городоцького монастиря, заплановане на 2 серпня, може спровокувати міжконфесійний конфлікт. Його автори звертали увагу на те, що верхній храм рівненського кафедрального Свято-Воскресенського собору належить УПЦ КП, а поблизу Городоцького монастиря, куди також планує приїхати Патріарх, діє Свято-Миколаївська церква, яка підпорядкована Київському патріархатові.