Патріарх Кирил дістався до місця призначення

Патріарх Московський Кирил, прибув до м. Корець, Рівненської області.

"Ми молимося за всіх, ми ні до кого не маємо зла, ми віримо, що тільки любов`ю і правдивим словом можна пом`якшити людські серця", - сказав патріарх, звертаючись до вірян у Свято-Троїцькому монастирі.

Патріарха в райцентрі зустрічали сотні віруючих. Довкола монастиря тримали розтяжки "Україна зустрічає свого патріарха" і портрети Кирила.