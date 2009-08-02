Як готувалися зустрічати Кирила його опоненти?

Поряд з кількома тисячами віруючих Української православної церкви Московського патріархату, які сьогодні зібралися біля Свято-Воскресенського кафедрального собору в Рівному зустріти Патріарха Московського КИРИЛА, були також і його опоненти.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, це чимало прихожан УПЦ Київського патріархату, які в цей час прийшли на Службу Божу з нагоди православного свята Пророка Іллі (другий, головний, поверх собору належить місцевій громаді УПЦ Київського патріархату).

Майже весь час з другого поверху собору перед кількатисячним зібранням православних звучала Служба Божа, підсилена гучномовцями надворі. Служба не припинилася навіть тоді, коли перед собором виголошував промову митрополит Київський і всієї України ВОЛОДИМИР, який змушений був говорити, майже торкаючись губами мікрофона, аби його почули люди.

Крім прихильників УПЦ Київського патріархату, біля собору у Рівному та на прилеглих вулицях і майданах було чимало представників політичних організацій, зокрема, місцевих осередків Української народної партії та ВО «Свобода». Зокрема, представники «Свободи» розбили кілька агітаційних наметів на прилеглому до собору майдані Незалежності, де роздавали рівнянам політичну літературу та тримали кілька гасел з вимогами створення Єдиної помісної православної церкви в Україні.

Як повідомив кореспонденту УНІАН голова обласної організації ВО «Свобода» Степан МОЛЧАН, метою їх акції було не стільки звернути на себе увагу Патріарха КИРИЛА, скільки розповісти мешканцям міста про політичну та релігійну ситуацію в Україні.

Також, за даними місцевих журналістів, чимало опонентів Патріарха КИРИЛА виїжджали в Рівненський аеропорт. Там вони тримали гасла і транспаранти, які закликали патріарха поважати суверенні права українців, зокрема, право на створення Єдиної помісної православної церкви.

Як повідомлялося, патріарх КИРИЛ змінив свій маршрут і не прилетів до Рівного літаком. Натомість він автомобілем добирався з Києва до м. Корець, де увечері заплановано його відвідання Свято-Троїцького ставропігіального монастиря та Регентсько-катехізаторського училища.