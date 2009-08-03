Литвин: Конституцію не повинні писати політики

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН вважає, що Конституцію України не повинні писати політики, тому що вони пишуть її, як правило, «для себе і під себе».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам у Севастополі.

В.ЛИТВИН, зокрема, висловив переконання у тому, що не «можна для себе придумувати Конституцію, якийсь ідол, і під свої особисті переконання, під свою систему поглядів, і під політичний момент».

На його думку, «це має бути документ, який би консолідував суспільство, забезпечував його розвиток». Отже, сказав спікер, «Конституцію не повинні писати політики. Як правило, вони пишуть для себе і під себе».

В.ЛИТВИН також підкреслив, «влада повинна бути моральною, професійною, і влада повинна бути працездатною, не в сенсі політичної риторики, а в сенсі практичних дій».

«Бо, - продовжив він, - якщо судити сьогодні по висловлюваннях української влади, - вони всі в опозиції, вони всі займають таку абстрактну позицію, один одному видають наряди, забуваючи про те, що це, по суті справи, робота влади».

Як додав глава парламенту, «ми завжди шукаємо ворогів. Ми намагаємося знайти ворога ззовні, але не оцінюємо себе».