Сподівання Кирила щодо України не виправдались – експерт

Патріарх Московський Кирил приїхав до України, щоб продемонструвати, що Україна є частиною «русского міра».

Про це в ефірі Радіо Свободазаявив експерт Корпорації стратегічного консалтингу «Гардарика» Костянтин Матвієнко.

Проте, за словами експерта, тепер Кирил усвідомив собі, що «Україна являє собою абсолютно окрему цивілізацію, абсолютно окрему систему суспільних взаємин». Як зазначив Костянтин Матвієнко, для патріарха Кирила було абсолютною несподіванкою, новим знанням, наскільки православна, християнська Україна являє собою ціле явище в сучасному християнському світі.

«Усі претензії Москви на те, що вони являють собою такий собі стрижень православної цивілізації, із цим візитом значною мірою розвіялись», – сказав експерт.

Напередодні Патріарх Московський Кирило змінив маршрут поїздки Україною і після Криму замість Рівного прибув назад до Києва. Зі столиці він автомобілем виїхав до міста Корець Рівненської області, де відвідав Свято-Троїцький монастир.

За повідомленнями ЗМІ, патріарх змінив маршрут за рекомендацією української влади.

У той же час Міністерство внутрішніх справ України заявило, що «рішення про зміну маршруту пересування патріарха ухвалили представники російської сторони, які відповідають за його безпеку».