Кравчук відмовляється публічно підтримувати Януковича

Екс-президент України Леонід Кравчук заявив, що більше не має наміру публічно підтримувати лідера Партії регіонів Віктора Януковича.

"Останнім часом я спостерігаю, що в Партії регіонів приймаються рішення не такі, які пропонує Віктор Федорович. Там починають діяти скоріше політики-крамарі, ніж політики-професіонали, тому я не можу більше підтримувати Віктора Федоровича публічно", - заявив Кравчук в ефірі "5 каналу".

Як відзначив Кравчук, БЮТ - це партія, яка сьогодні відповідає за Україну. "Юлія Тимошенко працює, а я завжди підтримував тих, хто працює. Я завжди підтримував владу, і ніколи не підтримував опозицію", - наголосив він.

Разом з тим, політик підкреслив, що повинні прийти до влади нові, не обов`язково молоді, але обов`язково розумні і відповідальні люди.

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