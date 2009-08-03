Черновецький купив кілька віртуальних діамантів

Мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ допоміг створенню міжнародного соціального інтернет-проекту для творчих людей, придбавши декілька віртуальних діамантів на веб-сторінці (“Сторінка Імен”).

Про це УНІАН повідомили організатори проекту “Page of Names”.

Як повідомлялось раніше, оригінальна ідея “Page of Names”, яка вже сподобалась творчим знаменитостям, належить вісімнадцятирічному українському студентові Роману ПУХАЛЬСЬКОМУ.

На думку деяких експертів, участю в цьому проекті Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ продемонстрував увагу до талановитих молодих людей, ідеї яких здатні внести неабиякий вклад у розвиток культури. Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, який також є творчою людиною, розуміє необхідність існування таких проектів і з задоволенням їх підтримує, вважають експерти.

Довідка УНІАН. Учасниками проекту “Page of Names”, за основним замислом, повинні стати 272 людини з різних країн світу, які мають безпосередній стосунок до творчості.

Основна ідея “Page of Names” – оригінальне оформлення головної веб-сторінки проекту з використанням 272 віртуальних коштовних каменів. Кожен з цих каменів належатиме одному з учасників цього проекту, обличчя та ім`я якого впродовж 10 років буде розміщене на місці каменя, що йому належить, одночасно переадресовуючи відвідувачів проекту на його веб-сайт.