Чоловік Віри Ульянченко подав Тимошенко заяву про відставку

Голова Державного агентства України з інвестицій та інновацій Віктор ІВЧЕНКО подав заяву про відставку. Про це УНІАН повідомило джерело, близьке до уряду, а згодом підтвердили у відділі з реєстрації заяв Кабінету міністрів.

Згідно з інформацією, заява про звільнення В.ІВЧЕНКА надійшла сьогодні й зараз направлена на розгляд прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Водночас, як повідомив керівник прес-служби Держінвестицій Павло БОГДАН, В.ІВЧЕНКО з 20 липня по 17 серпня перебуває у відпустці.

Як стало відомо УНІАН із джерел, близьких до уряду, В.ІВЧЕНКО подав заяву про відставку, посилаючись на ч. 1 ст. 31 Закону “Про державну службу”, в якій вказана така підстава для відставки, як “принципова незгода з рішенням державного органу або посадовця, а також етичні перешкоди для перебування на державній службі...”.

У своїй заяві на ім`я прем`єр-міністра голова Держінвестицій із жалем указує, що діяльності агентства фактично блокується, оскільки відсутня реальна підтримка їхніх дій і пропозицій із боку Секретаріату Кабміну, скасовуються раніше напрацьовані Держінвестицій рішення уряду. В.ІВЧЕНКО також зазначає, що блокування роботи агентства також супроводжується істотним скороченням бюджетних асигнувань порівняно з минулими роками, безпідставними звинуваченнями в нецільовому використанні коштів, виключенням необхідних функцій і скороченням чисельності працівників. Голова агентства підкреслює, що подає у відставку через «принципову незгоду «з деструктивними діями посадовців Секретаріату Кабінету міністрів, проте не називає конкретних прізвищ чиновників, які заважають роботі його організації.

Агентству УНІАН на даний момент не вдалося зв`язатися з самим В.ІВЧЕНКОМ. У Міністерстві економіки агентству УНІАН також повідомили, що нічого не знають про заяву В.ІВЧЕНКА про відставку.

Довідка УНІАН. Державне агентство України з інвестицій та інновацій створено в 2005 році. Агентство є спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності, роботу якого направляє й координує Кабінет міністрів України через міністра економіки України. До сфери управління Держінвестицій відносяться Державна інноваційна фінансово-кредитна установа, Державне підприємство «Національний центр впровадження галузевих інноваційних програм», а також 13 регіональних центрів інноваційного розвитку і п`ять відділень.

Держінвестицій працює над створенням 10 національних інноваційних кластерів: «Нові машини» (Дніпропетровськ), «Нові матеріали» (Харків), «Біотехнології» (Львів), «Нові продукти харчування» (Київ і Київська область), «Нові технології природокористування» (Донецьк), «Інноваційна культура суспільства» (Київ), «Новітні силові установки й двигуни» (Запоріжжя), «Енергетика сталого розвитку» (Київ), "Транзитний потенціал України" (Одеса), "Технології інформаційного суспільства" (Київ).

В.ІВЧЕНКО очолює агентство з дня його створення в 2005 р. Дружина В.ІВЧЕНКА - Віра УЛЬЯНЧЕНКО, очолює Секретаріат Президента України.