У БЮТ попереджають, що КС можуть перетасувати ще до виборів

У фракції БЮТ не сумніваються, що після президентських виборів у складі Конституційного Суду відбудеться ротація.

Про це кореспонденту УНІАН заявив народний депутат від БЮТ Валерій ПИСАРЕНКО, коментуючи інформацію про те, що фракції БЮТ і Партії регіонів ведуть переговори про можливу ротацію членів КС.

“Після виборів, безумовно, відбудеться ротація”, - сказав він.

Водночас депутат зазначив, що на сьогоднішній день Конституційний Суд демонструє зайву заполітизованість у своїй діяльності, і тому, цілком можливо, ротація членів КС може відбутися ще до виборів глави держави.

«Якщо Конституційний Суд продовжуватиме грати в політику, то цілком можливо, що відбудеться ротація за квотами Верховної Ради і з`їздів суддів», - сказав В.ПИСАРЕНКО.