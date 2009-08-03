Кирила везуть до Луцька дорогою через Рівне

Будь-яких ексцесів під час відвідування Предстоятелем Російської православної церкви КИРИЛОМ Західної України не відбувається.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України.

Як зазначили у ДЗГ, Патріарх КИРИЛО провів службу у жіночому Корецькому монастирі, який знаходиться на межі кордонів Житомирської та Рівненської області і зараз прямує через Рівне до Луцька.

При цьому в МВС зауважили, що в Рівному у патріарха КИРИЛА не планується проведення будь-яких заходів.