Експерт про вето Президента: Ющенко зіграв у чисту політику

Рішення Президента України Віктора ЮЩЕНКА заветувати закон, що стосується фінансування Євро-2012, може стати деморалізуючим фактором, заявив у коментарі УНІАН експерт Комітету громадського контролю ЧЄ-2012 Андрій КАПУСТІН.

За його словами, це рішення “не може не відбитися на тих, хто зараз налаштувався на ударну роботу після всіх жорстких заяв УЄФА 13 травня у Бухаресті, після чітко обумовлених строків 10 грудня, коли УЄФА буде виносити вердикт, оскільки доля трьох міст-організаторів до сих пір висить у повітрі”.

Як наголосив А.КАПУСТІН, “начебто нарешті намітилася тенденція до консолідації влади”, і незважаючи на те, що “сам закон про фінансування Євро-2012 з надприбутків Нацбанку був неоднозначним з приводу отримання реальних грошей, накладення вето Президента може трактуватися і буде трактуватися негативно”.

Експерт додав, що, “як відзначив той же співавтор закону Борис КОЛЕСНИКОВ, складається враження, що ЮЩЕНКО взагалі не хоче, щоб в Україні відбулося Євро-2012. Такий лейтмотив напрошується у більшості коментарів”.

А.КАПУСТІН вважає, що, по-перше, “ЮЩЕНКО зіграв у чисту політику, борючись таким чином з Кабміном, що ще раз демонструє низький рівень готовності команди Президента й особисто ЮЩЕНКА до вирішення таких важливих для країни та глобальних питань як підготовка до Євро-2012. Це вузькодрібні інтереси”.

“Що ж стосується економічних, фінансових питань, то, я думаю, що на сьогодні, з урахуванням усіх заяв і намічених шляхів, Кабмін загалом кошти віднайде. Нехай не відразу усі 9,8 млрд. грн., але в першу чергу важливо, як будуть вирішуватися питання аеропортів, стадіонів, доріг та готелів”, - зауважив він.

За його словами, усі доручення Президента, які він давав міністру у справах сім’ї, молоді та спорту Юрію ПАВЛЕНКУ і меру Києва Леоніду ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ щодо 9 га землі навколо НСК «Олімпійський», досі не вирішені, а без них неможливо обладнати гостьову зону.

Водночас, додав А.КАПУСТІН, “достатньо спокійно в Харкові, але є проблема із тендером щодо аеропорту в Донецьку. Є проблема із фінансуванням державного аеропорту у Львові”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 серпня, керівник Головної служби соціально-економічного розвитку Секретаріату Президента Роман ЖУКОВСЬКИЙ поінформував, що В.ЮЩЕНКО ветував закон про внесення змін до державного бюджету, яким передбачалося підвищення перерахування Національним банком у держбюджет на 9,8 млрд. грн. з використанням цих коштів на фінансування підготовки до Євро-2012.