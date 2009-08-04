Вінський: Президентом не повинні стати ні Янукович, ні Тимошенко

Колишній міністр транспорту, голова Центрального оргкомітету Народно-патріотичного об’єднання «За демократію і справедливість» Йосип ВІНСЬКИЙ вважає, що екс-радник прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО Сергій ТІГІПКО і народний депутат Арсеній ЯЦЕНЮК мають домовитися між собою про єдину кандидатуру на майбутніх президентських виборах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі народно-патріотичного об’єднання «За демократію і справедливість», про це Й.ВІНСЬКИЙ заявив у інтерв’ю «5 каналу», яке вийшло в ефір 2 серпня. «Хотілося б, щоб вони домовилися між собою, щоб був хтось один з них. Це був би прояв позиції нових політиків. І тоді я навіть не замислювався б (кого підтримувати)», – сказав політик.

Разом з тим Й.ВІНСЬКИЙ зауважив, що це його особиста позиція, а рішення Народно-патріотичного об’єднання «За демократію і справедливість» ухвалюватиметься колегіально.

«Ми маємо шукати третю людину. Це не повинні бути ЯНУКОВИЧ або ТИМОШЕНКО, а третя людина, яка отримає шанс мати таку підтримку населення, щоб вона вийшла до другого туру. І тоді 63% населення (які не підтримують ні В.ЯНУКОВИЧА, ні Ю.ТИМОШЕНКО) отримають шанс обрати свого президента», – наголосив Й.ВІНСЬКИЙ.

Він також вважає, що новообраний Президент України у першу чергу має зосередитися на реформуванні судової влади і боротьбі з корупцією.