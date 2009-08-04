УНП вимагає від Тимошенко повернути Почаївську лавру народу

Фракція Української народної партії в Тернопільській облраді зареєструвала проект рішення щодо створення тимчасової слідчої комісії, яка вивчить законність передачі Почаївської Лаври в оренду Українській православній церкві Московського патріархату.

Як повідомив кореспонденту УНІАН голова фракції УНП в облраді Володимир БОЛЄЩУК, результатом діяльності комісії стане звернення до прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО щодо скасування розпорядження уряду №438 від 17 липня 2003 року про передачу Почаївського комплексу в оренду як такого, що суперечить інтересам України.

В.БОЛЄЩУК нагадав, що в липні 2003 року уряд виключив зі складу Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника Успенський та Троїцький собори, монастирські келії, архіреєрейський будинок, дзвіницю та надбрамний корпус. А коли храмовий комплекс в Почаєві втратив статус пам’ятника архітектури, усі його споруди на підставі рішення Держбуду надали в оренду УПЦ МП.

“Тоді влада знехтувала думкою громади та обласної ради, які заперечували проти таких дій. Сьогодні ж, якщо Юлія ТИМОШЕНКО справді захищає державні інтереси, вона зобов’язана повернути українську святиню українському народу”, – каже В.БОЛЄЩУК.