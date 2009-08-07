Тимошенко: ми взагалі нічого під вибори не підлаштовуємо

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО наголошує, що процес рекапіталізації банків, що проводиться урядом, ніяк не пов`язаний з передвиборчою кампанією з виборів Президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністра України Юлія ТИМОШЕНКО сказала сьогодні в інтерв`ю трьом українським телеканалам.

«Що стосується нашої команди, ми взагалі нічого під вибори не підлаштовуємо. Ми вважаємо, що це (порятунок банків – УНІАН) є питанням національної безпеки країни, і ми сьогодні піклуємося про ці банки по своїй власній добрій волі», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.