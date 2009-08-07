Мельниченко зібрався йти у Президенти
08:20, 07 серпня 2009Політика
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Цього разу у ЦВК немає підстав відмовити?
Перелік потенційних кандидатів у президенти поповнився оригінальним екземпляром. Екс-майор держохорони Микола Мельниченко заявив про намір балотуватися на найвищу посаду, передає 5 канал.
Відомий на весь світ своїми скандальними плівками колишній охоронець вважає, що саме він - той кандидат, який враховуватиме інтереси простих людей.
Цього разу в ЦВК немає підстав відмовити в реєстрації,- вважає пан Мельниченко. Це вже не перша його спроба потрапили у найвищі ешелони влади. 2007-го екс-бодіґард балотувався за списками Партії Вільних демократів, однак ця сила не подолала прохідного бар`єру, набравши піввідсотка голосів.
2002 Центрвиборчком відмовив Миколі Мельниченку у реєстрації.
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