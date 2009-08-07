Зурабову в Україні доведеться важко - експерти

Новим російським послом у Києві має бути Михайло Зурабов. Напередодні Україна дала згоду на це призначення. Експерти прогнозують, що поступу у відносинах Москви та Києва під час роботи нового посла очікувати не варто.

Дипломатичні відносини між Росією та Україною й надалі погіршуватимуться, вважає експерт з питань міжнародної безпеки Євген Жеребецький. Від самої фігури посла багато не залежатиме, оскільки він виконуватиме прямі вказівки Кремля, позиція якого щодо України є недружньою, каже експерт.

Відносини Києва та Москви останнім часом ускладнювалися. Аналітики припускають, що сприяти вирішенню конфліктних питань в українсько-російських відносинах новому послу буде складно.

«Зурабову тут буде важко працювати. Не тому, що він є поганим дипломатом чи організатором, а тому що російська політика провокуватиме конфлікти з Україною», - прогнозує Жеребецький.

Експерт Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії при МЗС України Олександр Палій вважає, що сторонам через нового російського дипломата варто спробувати започатковувати максимально коректні відносини.

Однак конструктивному двосторонньому діалогу перешкоджають і внутрішні українські проблеми. «Якоїсь прагматичності у відносинах нам чекати не варто доти, доки Україна не подолає свої проблеми, неконсолідованість влади», - каже Палій.

Раніше деякі ЗМІ поширили інформацію, що Київ занадто довго зволікав зі згодою на призначення російського посла. Водночас українському МЗС запевнили, що терміни, в які Зурабову видали агреман, відповідають світовій практиці.

Німецька хвиля