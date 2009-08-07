Ющенко вважає, що Тимошенко краще було вдатися до терапії

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що у портовій Одесі можна утворити вільну економічну зону, якщо добре обгрунтований проект надійде до його Секретаріату від ділових кіл міста.

Як передає кореспондент УНІАН, таку позицію глава держава оприлюднив учора ввечері, відповідаючи в прямому ефірі ТРК «Глас» на запитання голови Асоціації роботодавців Одеської області Юрія ШЕНДЕРОВСЬКОГО.

«Якщо буде ініціатива ділових кіл про формування вільної економічної зони в тому чи іншому регіоні, - зазначив В.ЮЩЕНКО, - і за цим будуть стояти пророблені проекти з відповідним інструментарієм, я даю слово, навіть гарантію, що скористаюся законодавчою ініціативою і внесу до парламенту законопроект про утворення ВЕЗ в рамках національного законодавства».

Тим більше, додав Президент, «коли це стосується Одеси, коли це стосується морського порту, де передбачається реалізація морегосподарських, інвестиційних та інших послуг”. “Думаю, що це міг би бути той проривний проект, якого давно потребує Одещина», - сказав він.

Хоча, зауважив В.ЮЩЕНКО, розгляд деяких законопроектів, внесених до парламенту, невиправдано затягується. Наочним прикладом таких підходів до справи народних депутатів і парламентських комітетів є проект нового Податкового кодексу України, поданий ще в 2002 році. Зараз у Верховній Раді уже накопилося сім законопроектів Податкового кодексу.

«Очевидно, за цим стоять не просто економічні чи ділові проекти, а й політичні інтереси, - наголосив В.ЮЩЕНКО. – А на запит з приводу термінів розгляду голова парламенту Володимир ЛИТВИН відповів, що уже створено депутатську групу, що ставить за мету консолідувати декілька проектів і знайти підтримку двох провідних фракцій».

В.ЮЩЕНКО нагадав, що «до травня 2005 року в Україні функціонували 24 ВЕЗ і зон пріоритетного розвитку. Прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО скасувала усі ВЕЗ, мотивуючи тим, що деякі з ВЕЗ працювали некоректно, порушуючи законодавство».

Між тим, зауважив глава держави, «краще було при цьому скористатися не хірургічними методами, а вдатися до терапії. І з допомогою певних механізмів підкоригувати чи призупинити їх діяльність.