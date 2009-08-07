Литвин залишився без спонсорів

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН, який заявив про свій намір балотуватися в президенти України, хотів би залишатися незалежним від спонсорів кандидатом.

Про це він сказав сьогодні в Саках в ексклюзивному коментарі кореспонденту УНІАН.

Крім того, спілкуючись з кримчанами під час своєї поїздки на півострів, В.ЛИТВИН відповів на запитання одного з них, чому в Криму немає його біг-бордов. Спікер пояснив, що не має на них грошей. «Питали, чому немає біг-бордів. Тому що, вочевидь, спонсорів немає», - відзначив він і наголосив, що «не прагне комусь здатися».

«Тому що потім потрібно все відпрацьовувати, просто так нічого ніхто не дає», - сказав В.ЛИТВИН і завірив, що хоче залишитися «максимально незалежною людиною». «Я хочу залишитися, наскільки це можливо, максимально незалежним», - сказав голова ВР.

На запитання, кого він вважає своїми основними конкурентами на майбутніх президентських виборах, він відповів: «Нинішня ситуація, економічна і соціальна, тотальне розчарування людей, невіра у вся і всіх – це мій головний конкурент».