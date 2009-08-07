Тимошенко не підходить протеже Ульянченко

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО не підтримує кандидатуру першого заступника голови Київської обласної державної адміністрації Віктора ВАКАРАША на посаду губернатора Київської області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні в Боярці (Київська обл.) у відповідь на звернення голів райрад і мерів міст області запропонувати кандидатуру В.ВАКАРАША від уряду на посаду губернатора.

«Ми не розділяємо це категорично й не підтримуємо. У нас сьогодні подано (на розгляд Президента - УНІАН) кандидатуру пана КОЗИРЄВА (Павло КОЗИРЄВ – мер міста Українка - УНІАН), який молодий, талановитий, високоосвічений, чесний керівник. І ми зараз очікуємо від Президента рішення», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому вона зазначила, що В.ВАКАРАШ може залишитися на посаді, яку обіймає зараз.

«Можливо, якщо це хороший фахівець, буде заступником... Я зрозуміла, це кандидатура Віри Іванівни УЛЬЯНЧЕНКО (глава Секретаріату Президента – УНІАН). Він непогано попрацює заступником, якщо якісно й чесно виконуватиме свої обов`язки», - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО 22 липня повідомила, що уряд запропонував Президенту призначити на посаду губернатора Київської області мера міста Українка (Київська обл.) П.КОЗИРЄВА, і висловила жаль, що Віктор ЮЩЕНКО відхилив раніше запропоновану на цю посаду урядом кандидатуру Валерія ПУСТОВОЙТЕНКА.

20 червня джерело в уряді повідомило УНІАН, що кандидатура В.ВАКАРАША як кандидата на посаду губернатора Київської області узгоджена між прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО і главою Секретаріату Президента Вірою УЛЬЯНЧЕНКО.

За даними джерела, Ю.ТИМОШЕНКО, в разі призначення В.ВАКАРАША губернатором, може розраховувати на «певне сприяння її інтересам у Державному агентстві України з інвестицій та інновацій» (головою Держінвестицій на той момент був чоловік В.УЛЬЯНЧЕНКО Віктор ІВЧЕНКО - УНІАН), а також на «певні зміни у висвітленні діяльності уряду на телеканалі «Інтер» і на «врахування інтересів Ю.ТИМОШЕНКО в земельних питаннях в Київській області».

Проте 5 серпня уряд прийняв відставку Віктора ІВЧЕНКА з посади голови Державного агентства України з інвестицій та інновацій відповідно до абзацу 2 частини 2 ст. 31 Закону Україні “Про державну службу”: «примушення державного службовця до виконання рішення державного органу або посадовця, яке суперечить чинному законодавству, яке може заподіяти значні матеріальні або моральні збитки державі, підприємствам, установам, організаціям або об`єднанням громадян, громадянину».