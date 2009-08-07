Ющенко занепокоєний інцидентом в Ужгороді

Президент України Віктор ЮЩЕНКО стурбований інцидентом, який стався за участю міського голови Ужгорода Сергія РАТУШНЯКА та активістки руху “Фронт змін”.

Про це заявив заступник глави Секретаріату Президента України - уповноважений Президента України з питань діяльності Служби безпеки України Петро ШАТКОВСЬКИЙ, повідомляє офіційний сайт глави держави.

«Президент України закликає всіх без винятку посадовців неухильно дотримуватися вимог законодавства та професійної етики, а правоохоронців надавати негайну та об`єктивну оцінку таким діям», - передав П.ШАТКОВСЬКИЙ позицію Президента.

Заступник глави Секретаріату послався на інформацію правоохоронних органів, відповідно до якої 6 серпня о 13.00 в Ужгороді до міліції звернулася місцева жителька БУТРИМКО, 1987 р.н., студентка Ужгородського національного університету, член громадської організації. Вона, зокрема, заявила, що близько 11-ї години того ж дня до агітаційного намету громадської організації зайшов Ужгородський міський голова С.РАТУШНЯК та заподіяв їй тілесні ушкодження, пошкодив мобільний телефон і перекинув намет.