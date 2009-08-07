Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН прогнозує подолання президентського вето на закон, яким передбачається фінансування підготовки до Євро-2012 за рахунок доходів Національного банку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, відповідаючи сьогодні у Севастополі на запитання журналістів, В.ЛИТВИН висловив думку, що вето Президента буде подолано, оскільки «дві найбільші фракції мають великий інтерес до нього».

Водночас він зауважив, що виділення коштів НБУ у сумі 9,8 млрд. грн. «доволі проблематично» і може призвести до «сплеску інфляції».

При цьому В.ЛИТВИН висловився проти «продовження практики, за якої особливо «чутливі» закони» офіційно оприлюднює і опубліковує за своїм підписом голова Верховної Ради. «Я хотів би, щоб у нас кожен виконував свої обов`язки згідно із Конституцією і законами», - сказав він.

В.ЛИТВИН повідомив, що 1 серпня він підписав та направив главі держави закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виборів Президента України. «Перед тим я його уважно перечитав разом із зауваженнями Головного юридичного управління парламенту на восьми сторінках, - сказав він. – Зауваження суттєві, на які дуже важко не зважати, але які, на жаль, не було враховано».

«Я казав і ще раз кажу: рейдерські схеми не можна накидати на закон про вибори Президента», - зазначив В.ЛИТВИН. За його словами, реакцію глави держави «не важко передбачити: він скористається правом вето стосовно цього документу».

«Не виключено, що мені і його доведеться підписувати», - сказав голова Верховної Ради України. При цьому В.ЛИТВИН не виключив, що у такому разі Президент України може звернутися до Конституційного Суду, який, на його думку, по ряду позицій закону може висловити свої застереження.

Як повідомляв УНІАН, 3 серпня керівник Головної служби соціально-економічного розвитку Секретаріату Президента Роман ЖУКОВСЬКИЙ поінформував, що В.ЮЩЕНКО ветував закон про внесення змін до державного бюджету, яким передбачалося підвищення перерахування Національним банком у держбюджет на 9,8 млрд. грн. з використанням цих коштів на фінансування підготовки до Євро-2012. Закон парламент ухвалив 1 липня.