БЮТ подасть в суд на голову облради

Закарпатська організація БЮТ має намір подати судовий позов до голови Закарпатської обласної ради Михайла КІЧКОВСЬКОГО за бездіяльність.

Як повідомили УНІАН у прес-службі обласної організації БЮТ, голова Закарпатської облради М.КІЧКОВСЬКИЙ на сесії обласної ради відмовився привести до присяги 14 нових депутатів від БЮТ замість відкликаних міжпартійним з’їздом.

У прес-службі зазначили, що сьогодні, перед початком формування порядку денного роботи сесії Закарпатської облради, на прохання керівника фракції БЮТ Андрія СЕРБАЙЛА голова обласної ради надав йому слово. А.СЕРБАЙЛО від імені фракції зробив заяву, що обласна рада працює з порушеннями чинного законодавства, оскільки у сесіях беруть участь колишні депутати, повноваження яких припинені рішенням ради БЮТ ще 30 червня 2008 року.

Він оприлюднив рішення міжпартійного з’їзду БЮТ про відкликання 14 депутатів обласної ради, зачитав роз’яснення Міністерства юстиції з цього питання, а також оприлюднив рішення Закарпатської обласної виборчої комісії про визнання депутатських повноважень наступних за списком кандидатів від БЮТ.

Як сказано у повідомленні прес-служби БЮТ, керівник фракції, на підставі наведених документів, попросив голову обласної ради М.КІЧКОВСЬКОГО провести процедуру приведення до присяги 14 нових депутатів від БЮТ.

Однак голова облради відмовився це зробити. Фракція БЮТ покинула сесійну залу на знак протесту.

Зараз, повідомив А.СЕРБАЙЛО, БЮТ готує судові позови, в тому числі щодо бездіяльності голови обласної ради.

М.КІЧКОВСЬКИЙ так прокоментував цю заяву: «Для з’ясування всіх обставин у цій справі депутати заслухали детальний, обґрунтований звіт, з яким виступив голова Закарпатської обласної ТВК Володимир ПРОХОРЧУК. Голова ТВК повідомив про одностайне рішення комісії від 21 липня, що 14 депутатів «Батьківщини» залишаються у складі облради, і сесія голосуванням затвердила цю інформацію”.

“Тобто, - зазначив М.КІЧКОВСЬКИЙ, - в Закарпатській обласній раді і надалі працюватимуть законно обрані депутати».