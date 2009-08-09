У доньки Майкла Джексона з'явився новий батько

Близький друг покійного Майкла Джексона актор Марк Лестер (Mark Lester) заявив в інтерв`ю американській газеті News of the World, що саме він є біологічним батьком доньки "поп-короля" Періс.

Як розповів Лестер, він надав лікарям свою сперму, щоб ті провели операцію штучного запліднення Деббі Роу. За визнанням актора, який також є хрещеним батьком дітей Майкла Джексона, він беріг цю таємницю впродовж 13 років.

Лестер також наголосив, що його слова підтверджує надзвичайна схожість між Періс Джексон і його 15-річною дочкою Херрієт. Для прояснення цього питання він висловив готовність пройти аналіз ДНК на батьківство.

Лента.ру