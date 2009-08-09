Тимошенко побажала успіхів ветеринарам

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО привітала ветеринарів із їхнім професійним святом.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату КМУ.

Ю.ТИМОШЕНКО подякувала ветеринарам за сумлінне виконання професійних обов’язків. “Ціную вашу роботу із забезпечення профілактики, діагностики та лікування сільськогосподарських тварин, ветеринарно-санітарної безпеки продуктів тваринництва та охорони довкілля. Упевнена, що з вашою допомогою ми зможемо досягти вагомих результатів в забезпеченні стабільності в Україні”, - йдеться у вітальному слові прем’єра.

Глава уряду побажала ветеринарам успіхів, а їхнім родинам та близьким міцного здоров’я, щастя, прихильності долі, миру і процвітання, успіхів у здійсненні намічених планів.