Тимошенко про річкові порти та великі талмуди

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО виступає за активізацію використання річкового сполучення для експорту товарів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала журналістам на брифінгу в Полтавській області.

«Взагалі у нас річкові порти в запущеному стані, хоча у нас там є величезні можливості. І я б тут не тільки Дніпро подивилася, а взагалі подивилася все річкове господарство: що у нас там з портами, що і як можна використовувати як транспортні артерії, і подивитися на комплексну програму. У нас навіть колись в країні з цього приводу щось розроблялося, але все, як завжди, лягло кудись великими талмудами», - сказала прем`єр.

Ю.ТИМОШЕНКО доручила виконувачу обов`язків міністра транспорту Василю ШЕВЧЕНКУ підготувати нараду, присвячену темі розвитку річкових портів. «Це навіть не нарада, а зібрати два десятки людей, які повністю інформовані з цієї теми, аби ми могли просто, без преси, сісти і подумати про підходи до цієї проблематики, бо ми не використовуємо наші річки і тим самим платимо втричі дорожче, ніж взагалі повинні платити за транспортування на експорт товарів», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

На підготовку цього заходу прем`єр-міністр дала Міністерству транспорту і зв`язку один місяць, відзначивши, що під час його проведення має бути розглянуто й питання про Дніпро як транспортну артерію України.