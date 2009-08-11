Тимошенко доручила написати закон про дитяче харчування

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО наголошує, що в Україні необхідно вжити заходів для того, щоб підприємці були зацікавлені у виробництві дитячого харчування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала на нараді у Полтавській області, присвяченій розв’язанню питань аграрного сектора.

Ю.ТИМОШЕНКО доручила міністерствам економіки і агарової політики протягом місяця розробити проект закону про дитяче харчування.

«Нам необхідно, безумовно, зацікавити.., треба подивитися, які преференції зробити, як підтримати (виробників)», - сказала прем`єр.

Вона наголосила, що при розробці документу необхідно врахувати пропозиції підприємств, що виробляють високоякісну харчову продукцію.