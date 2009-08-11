Прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що ставка Національного банку України, по якій здійснювалося рефінансування комерційних банків, є абсолютно неадекватною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила на нараді в Полтавській області, присвяченій вирішенню питань аграрного сектора.

«У нас зовсім неадекватна ставка по рефінансуванню… Це жах просто – 16%», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому вона зазначила, що в інших країнах розмір ставки становить 0-2%.

Також прем`єр повідомила, що рефінансування банків відбувалося «неосмислено», і умови рефінансування визначалися чиновниками НБУ, а не економічною ситуацією.

У зв`язку з цим Ю.ТИМОШЕНКО висловила надію, що після перемоги на президентських виборах їй вдасться налагодити ситуацію в банківській сфері, оскільки саме Президент вносить кандидатуру на посаду голови НБУ.

«Якщо все буде добре з президентськими виборами, то кредити і кредитна політика і рефінансування мають бути докорінним чином змінені», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

«Сьогодні говорять: чому економіка України упала більше, ніж будь-яка інша економіка? Тому що нормальні країни дають або по 0% рефінансування, або по 1,5-2%. Ми – по 16%», – зазначила прем`єр-міністр.