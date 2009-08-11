Янукович вже піддакує Медведєву

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ поділяє позицію Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА про наслідки президентства Віктора ЮЩЕНКА для українсько-російських відносин.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив, коментуючи звернення Президента РФ Д.МЕДВЕДЄВА до Президента України В.ЮЩЕНКА.

«На жаль, при нинішній владі надій на нормалізацію і поліпшення відносин з Росією практично немає. Тому перше, що ми зробимо, прийшовши до влади - відродимо нормальні, добросусідські, рівноправні і взаємовигідні відносини з нашим стратегічним партнером - Росією. Такі відносини, які відкриють перспективи для обох держав», – сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, Президент РФ Д.МЕДВЕДЄВ надіслав Президенту України В.ЮЩЕНКУ звернення, в якому заявив, що Україна за час президентства В.ЮЩЕНКА відмовилася від принципів дружби і партнерства з Росією.

«Проблеми в двосторонній співпраці, звичайно, існували й раніше. Це було природно для ситуації після розпаду Радянського Союзу, коли довелося облаштовувати відносини між двома суверенними державами. Утім те, що ми спостерігаємо в роки Вашого президентства, не можна сприймати інакше, як відхід української сторони від принципів дружби і партнерства з Росією, закріплених у Договорі 1997 року», - заявив Д.МЕДВЕДЄВ у своєму зверненні.

При цьому Д.МЕДВЕДЄВ навів В.ЮЩЕНКУ ряд прикладів, які «характеризують стан справ, що склалися внаслідок цілеспрямованих дій Вашої адміністрації».

Зокрема, за словами Президента РФ, «негативний суспільний резонанс викликала антиросійська позиція України у зв`язку з варварським нападом режиму СААКАШВІЛІ на Південну Осетію». Д.МЕДВЕДЄВ також висловив невдоволення тим, що «політичне керівництво України, ігноруючи думку громадян своєї країни – не кажучи вже про відому Вам позицію Росії, – вперто продовжує курс на вступ до НАТО». Також, додав він, «логічним продовженням такої деструктивної лінії є безперервні спроби ускладнити практичну діяльність Чорноморського флоту Росії – порушуючи основоположні угоди між нашими країнами про принципи його базування на території України».

«Складається враження, що в Києві послідовно добиваються розриву економічних зв`язків, що склалися, з Росією, насамперед, у галузі енергетики. В результаті під загрозу поставлене стабільне використання нашими країнами фактично єдиної газотранспортної системи, що забезпечує енергетичну безпеку Росії, України, багатьох європейських держав», - сказано у зверненні Д.МЕДВЕДЄВА.