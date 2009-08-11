Мороз передумав йти у Президенти

Лідер Соціалістичної партії Олександр МОРОЗ не має наміру балотуватися на виборах Президента й готовий підтримати кандидатуру лідера Комуністичної партії Петра СИМОНЕНКА.

Про це повідомляє прес-служба СПУ з посиланням на інтерв`ю О.МОРОЗА газеті «Ильичевец».

О.МОРОЗ заявив, що не має наміру висувати свою кандидатуру на президентських виборах. "Ми готові до висунення єдиного кандидата на президентських виборах від Компартії. Я ж свідомо відмовляюся від висунення своєї кандидатури - наперед відома трійка-четвірка призерів у президентській гонці. Я не хочу брати в цьому участь: критикувати їх, добиватися підтримки - все це недоцільно. Набагато важливіше, щоб Соцпартія була представлена в парламенті", - сказав О.МОРОЗ.

Лідер СПУ пояснив, що ще рік тому звернувся до комуністів із пропозицією створити єдиний блок і йти на парламентські вибори єдиним списком. «Це дозволить нам набрати близько 12-15 відсотків голосів виборців на парламентських виборах і в місцеві органи влади. Справа за підписанням договору про принципи формування блоку», - вважає О.МОРОЗ.

За його словами, це важливо, тому що лідер Компартії Петро СИМОНЕНКО дещо інакше бачить перспективу лівого блоку - він вважає, що спочатку всі повинні підтримати кандидата комуністів на президентських виборах, а потім домовлятимемося далі. «Я проти подібної ініціативи - треба домовлятися на березі відразу про все. Що ж до включення в блок лівих сил - таких партій, як "Справедливість", "Союз лівих сил" і багато інших, - я не заперечую», – зазначив лідер СПУ.