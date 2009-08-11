Міміка Медведєва починає нагадувати путінську - експерт

Заява Президента РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА щодо українсько-російських відносин, «демонстративно розміщена також на його відеоблозі, виходить за межі прийнятного у дипломатичні практиці і є свідомим втручанням у внутрішні справи України напередодні президентської кампанії в Україні».

Про це йдеться у коментарі професора політології, наукового директора Школи політичної аналітики НаУКМА Олексія ГАРАНЯ, переданому агентству УНІАН.

Як наголосив експерт, це звернення Д.МЕДВЕДЄВА є «продовженням цілеспрямованого формування ворожого образа України для росіян. Він повторює всі стереотипні пропагандистські звинувачення на адресу України: від історичних оцінок Голодомору, так званого «витіснення» російської мови до створення напруги навколо російського Чорноморського флоту, хоча навіть командувач ВМС Росії визнав, що російський ЧФ порушував правила базування, визначені взаємними домовленостями».

«Стурбованість російського Президента викликає і прагнення України забезпечити свою енергетичну безпеку. Символічно також, що ця заява зроблена у річницю війни на Кавказі, одночасно з нагнітанням російським офіціозом напруги навколо Грузії. А окремий пасаж стосовно візиту Патріарха КИРИЛА ще раз засвідчує неподільність лінії Кремля і РПЦ щодо України», - зазначає О.ГАРАНЬ.

На його переконання «усі ці пасажі і кульмінація заяви - демонстративне й абсолютно невиправдане відкладення прибуття нового російського посла до України - свідчать, що Кремль свідомо нагнітає напругу в російсько-українських відносинах з метою вплинути на перебіг передвиборчої кампанії в Україні. Виглядає так, що МЕДВЕДЄВ не зробив висновків з кремлівської поразки 2004 року (яку він, мабуть, трактує як свою особисту, оскільки саме він відповідав тоді за український напрямок), і Кремль тепер знову починає підігрувати одному з кандидатів (у президенти – УНІАН), говорячи про поліпшення відносин лише з майбутнім «новим керівництвом» України».

Як вважає О.ГАРАНЬ, «обхажування Патріарха КИРИЛА лідером Партії регіонів, зустріч-«звіт» КИРИЛА перед МЕДВЕДЄВИМ і нинішня заява Президента Росії виглядають як ланки одного ланцюга. Ця заява, зміст і форма її подачі, також свідчать про те, що сподівання деяких політиків і експертів на більший лібералізм МЕДВЕДЄВА порівняно з ПУТІНИМ не справджуються, принаймні у сфері політики щодо сусідів Росії – навіть лексика, інтонації та його міміка починають нагадувати путінську».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 серпня, на сайті Президента РФ було розміщено звернення до Президента України В.ЮЩЕНКА, в якому Д.МЕДВЕДЄВ назвав політику України в роки президентства В.ЮЩЕНКА відходом від принципів дружби і партнерства з Росією. Російський Президент аргументував свою заяву тим, що українське керівництво зайняло “антиросійську” позицію під час минулорічного конфлікту РФ з Грузією, наполягає на вступі до НАТО і переоцінці спільного історичного минулого часів СРСР. Крім цього, Д.МЕДВЕДЄВ вказав на «згубну практику втручання» державної влади України в справи православної церкви і “штучно створювані перешкоди” напередодні та під час візиту в Україну Патріарха Московського і всієї Русі КИРИЛА.

У зв’язку з цим Президент Росії відклав приїзд нового посла Росії в Україну на невизначений термін. Як зазначив заступник керівника МЗС РФ Григорій КАРАСІН, дата приїзду буде визначена “з урахуванням реального розвитку російсько-українських відносин”.