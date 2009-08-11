Прес-конференція: «Пивний алкоголізм – STOP!»

13 серпня в 13.30 в інформаційному агентстві УНІАН (Хрещатик, 4, конференц-зал) відбудеться прес-конференція на тему: «Пиво – не вода! Українці вимруть, якщо продовжать жлуктити пиво літрами!».

У прес-конференції візьмуть участь народний депутат України Дмитро ВЕТВИЦЬКИЙ (фракція БЮТ), головний координатор громадянської кампанії «Форум порятунку Києва» Віталій ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ, член координаційної ради Всеукраїнської громадської організації «Твереза Україна» Артем СТУПАКОВ, а також учасниці дуету «VГуби» Анна АЛІШЕР та Альона ЛІФІНЦЕВА.

Учасники прес-конференції закликають народних депутатів підтримати внесений Миколою ТОМЕНКОМ, Наталією КОРОЛЕВСЬКОЮ, Євгенієм СУСЛОВИМ та ухвалений у першому читанні 5 березня 2009 року проект закону про внесення змін до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» (щодо обмеження споживання і продажу слабоалкогольних напоїв).

Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

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