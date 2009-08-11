У Ющенка готують відповідь Медведєву

В секретаріаті президента поки не готова відповідь на заяву російського президента Дмитра Медведєва.

Про це "Українській правді" повідомила прес-секретар президента Віктора Ющенка Ірина Ванникова.

"Обов`язково буде реакція від і секретаріату президента і від МЗС", – зазначила вона.

"Така заява не залишиться без уваги", - підкреслила Ванникова.

Водночас вона повідомила, що поки не визначено, в якому вигляді і від імені кого буде подано реакцію.