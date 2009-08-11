У Ющенка готують відповідь Медведєву
15:45, 11 серпня 2009Політика
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Без уваги не залишать
|Ірина Ванникова
Про це "Українській правді" повідомила прес-секретар президента Віктора Ющенка Ірина Ванникова.
"Обов`язково буде реакція від і секретаріату президента і від МЗС", – зазначила вона.
"Така заява не залишиться без уваги", - підкреслила Ванникова.
Водночас вона повідомила, що поки не визначено, в якому вигляді і від імені кого буде подано реакцію.
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