Ющенко просить Тимошенко терміново вжити заходів

Кабінет міністрів має вжити вичерпних заходів щодо погашення заборгованості із заробітної плати та сплати страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування.

Про це йдеться у листі Президента України Віктора ЮЩЕНКА на адресу Прем`єр-міністра Юлії Тимошенко, повідомили УНІАН у Головній службі інформаційної політики Секретаріату Президента України.

За словами В.ЮЩЕНКА, перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ повідомив, що питання погашення заборгованості із зарплати перебуває на постійному контролі уряду та систематично розглядається на засіданнях Кабінету міністрів України і селекторних нарадах з керівниками центральних та місцевих органів виконавчої влади. Президент зазначає, що, згідно із заявою О.ТУРЧИНОВА, за оперативною інформацією центральних та місцевих органів виконавчої влади, заборгованість із зарплати протягом червня 2009 року зменшилася на 7,1% і на 3 липня становила 1401 млн. гривень.

Проте, наголошує Президент, за даними Держкомстату, станом на 1 липня 2009 року заборгованість збільшилася на 8,7% порівняно з червнем поточного року і становила 1639,2 млн. грн., на підприємствах державної та комунальної форм власності – 308,2 млн. грн. або 26,7% від загальної суми заборгованості економічно активних підприємств.

Крім того, наголосив В.ЮЩЕНКО, з початку року борг зріс у 1,4 рази, у тому числі на економічно активних підприємствах на 51,7% і становив 1154,3 млн. грн., або більш як 70 % від загальної його суми. Водночас, зауважив він, за інформацією Генеральної прокуратури України, результати перевірок засвідчили факти умисної невиплати керівниками підприємств зарплати, недодержання визначеного законодавством її мінімального розміру, прихованих трудових відносин.

«Центральні та місцеві органи виконавчої влади належним чином не контролюють своєчасність та повноту виплати заробітної плати, органи статистики недостатньо перевіряють достовірність поданої суб`єктами господарювання звітності. Не повною мірою здійснюють контроль за додержанням законодавства про оплату праці органи державної податкової служби», - наголошує Президент.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що перевірками також установлено численні факти несплати суб`єктами господарювання страхових внесків, неналежного виконання посадовими особами Пенсійного фонду України своїх повноважень зі здійснення контролю за повнотою та своєчасністю надходження платежів, привласнення коштів фонду, призначення пенсій на підставі підроблених документів тощо.

Також Президент констатував, що недоїмка платників страхових внесків до Пенсійного фонду на 1 липнястановила 2,9 млрд. грн., що на 34,2% більше, ніж на початок 2009 року.

Про вжиття відповідних заходів Президент України просить прем`єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО поінформувати його особисто.