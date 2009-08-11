Яценюк: Ющенко дав дуже багато приводів...

Президент України Віктор ЮЩЕНКО дав дуже багато приводів для того, щоб вважати його політику антиросійською.

Про це заявив народний депутат, колишній міністр закордонних справ України Арсеній ЯЦЕНЮК в ефірі радіостанції «Эхо Москвы», коментуючи звернення Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА до В.ЮЩЕНКА.

А.ЯЦЕНЮК додав, що рівень дипломатичних відносин, «який сьогодні існує між Росією і Україною, неприйнятний». За його словами, «ми повинні припинити обмінюватися повідомленнями через Інтернет і через заяви прес-служб».

Кажучи про конфлікт Грузії і Росії, А.ЯЦЕНЮК підкреслив, що не підтримує “дій Президента Грузії Михайла СААКАШВІЛІ», але в той же час зазначив, що військово-торговельна і військово-технічна співпраця між Україною і Грузією “здійснювалася згідно з усіма резолюціям ООН, усі постачання зброї здійснені згідно з нормами міжнародного права і внесені до Реєстру ООН».

«Адже те, що зробив СААКАШВІЛІ, я не підтримую, проте це ніяк не стосується співпраці, котру має Росія також із багатьма країнами», - додав він.

Кажучи про перебування на території України Чорноморського флоту, лідер «Фронту змін» А.ЯЦЕНЮК нагадав, що Україна і Росія мають угоду про тимчасове перебування флоту. За його словами, «ніхто не має права порушувати чинну угоду».

Він додав, що «ніхто не виводитиме російський флот достроково з території України» і «ніхто в односторонньому порядку не має права переглядати ставки оренди і сплати за перебування ЧФ на території України».

Як сказав А.ЯЦЕНЮК, технічні моменти як перебування флоту, так і переміщення військовослужбовців необхідно двом сторонам разом «спокійно вирішувати, без політичної істерії».

А.ЯЦЕНЮК підкреслив, що питання перегляду спільної історії треба віддавати «не політикам, а історикам». За його словами, не потрібно, щоб ця «карта розігрувалася як в Україні, так і в Росії, зокрема і в передвиборний український період».

Він зазначив, що «Україна і Росія вимагають нового порядку денного». «Ми повинні викинути все старе, що не несе нічого практичного, що не несе нічого ефективного, а веде тільки до розколу, веде тільки до нагнітання ситуації, веде тільки до політичного протистояння двох добросусідських держав, що є сусідами», - додав лідер «Фронту змін». За його словами, «новий порядок денний – це нове завдання для нового Президента України».

А.ЯЦЕНЮК вважає, що «реально новий формат відносин, новий порядок денний в українсько-російських відносинах з`явиться, звісно, після президентських виборів». «До президентських виборів ситуація буде вельми напружена», - додав він.

При цьому він висловив сподівання, що «наші міжнародні відносини не використовуватимуться ні в Україні, ні в Росії як предмет певної боротьби за електорат», хоча «є цілий ряд українських політиків, як, власне кажучи, і російських, які грають на цих відносинах». «Тобто, вони, підігріваючи свій власний рейтинг, не розуміють, якої шкоди завдають нашим державам і нашим людям», - додав він.