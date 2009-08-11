Рахунок Ющенку виставлять самі українці

Лідер «Громадянського руху «Нова Україна», голова партії «Нова політика» Володимир СЕМИНОЖЕНКО вважає, що «рахунок за фатальні помилки в зовнішній і внутрішній політиці» Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ виставлять самі українці, причому в ще більш різкій формі, ніж це зробив російський Президент Дмитро МЕДВЕДЄВ.

Як повідомили УНІАН у прес-служба «Громадянського руху «Нова Україна», на думку В.СЕМИНОЖЕНКА, «росіяни дійсно перестали відчувати до українців братні почуття. Але ж і самі українці не люблять свою владу рівно так само, якщо не більше, ніж росіяни! У зовнішній політиці думку України сьогодні ототожнюють із думкою нинішнього українського керівництва, а воно має не більше 2% підтримки й, по суті, вже сприймається більшістю як мотлох історії».

Він заявив, що «за роки правління «оранжевої влади» Україна заплатила дуже високу ціну - очевидно, що майбутнього у цієї влади немає. З нею найближчим часом розберемося ми самі».

Тому зараз, підкреслив В.СЕМИНОЖЕНКО, «головною темою українсько-російських відносин повинні бути не ганебні сторінки минулого, а нові спільні перспективи. Тим більше, що оновлення української влади однаково хочуть і українці, і росіяни. І таке оновлення обов`язково буде – консервації цієї влади українське суспільство просто не допустить».