Тимошенко каже, що на вето Ющенка вона має «протиотруту»

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що виконавча гілка влади чинить опір у реалізації урядової програми з підтримки будівництва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

«Опір здійснюється в такому масштабі, що навіть було накладене вето на відповідні рішення уряду. Вето, ви знаєте, хто може накладати. Знаходяться будь-які причини і перешкоди, якісь зачіпки і крутійство лише для того, щоб не дати можливості масштабно підтримати як будівельну галузь, так і людей», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр переконана, що такі дії спрямовані на дискредитацію уряду. «Але ми вже вміємо і знаємо, як з цим боротися, у нас є всі протиотрути, і ми їх застосовуватимемо в нашому щоденному режимі роботи», - наголосила вона.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, уряд має намір упродовж місяця через систему державної іпотечної установи викупити об`єкти незавершеного житлового будівництва на суму 2 млрд. грн.

«Ми з вами вже звикли працювати в такому агресивному середовищі, яке, по суті справи, складається з сірчаної кислоти, але ми знаємо, як цей шлях потрібно проходити», - сказала глава уряду.