Тимошенко зібралася до Москви?

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО в серпні має намір відвідати Росію.

Про це сьогодні пише російське видання «Коммерсантъ» (№147 від 13 серпня 2009 року).

За даними видання, цього місяця вона планує навідатися до Москви під приводом відвідин авіасалону МАКС.

У російському виданні припускають, що саме тому Ю.ТИМОШЕНКО й не стала коментувати заяву Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА про антиросійський курс Президента України Віктора ЮЩЕНКА.