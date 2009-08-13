Тимошенко зібралася до Москви?
11:09, 13 серпня 2009Політика
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Газета вивідала "привід"
Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО в серпні має намір відвідати Росію.
Про це сьогодні пише російське видання «Коммерсантъ» (№147 від 13 серпня 2009 року).
За даними видання, цього місяця вона планує навідатися до Москви під приводом відвідин авіасалону МАКС.
У російському виданні припускають, що саме тому Ю.ТИМОШЕНКО й не стала коментувати заяву Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА про антиросійський курс Президента України Віктора ЮЩЕНКА.
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