Наша Україна і БЮТ скоординують дії по трьох напрямках

"Наша Україна" і Блок Юлії Тимошенко планують скоординувати свої дії щодо скасування політичної реформи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив народний депутат, член політради партії "Народний Союз Наша Україна" Петро ПОРОШЕНКО сьогодні журналістам.

За словами П.ПОРОШЕНКА, "Наша Україна" вже сформувала свою частину робочої групи з погодження тексту подання до Конституційного Суду щодо скасування політреформи. Також лист із відповідною пропозицією було направлено в БЮТ, який підтримує цю ініціативу.

П.ПОРОШЕНКО підкреслив, що слід почати координацію дій по трьох напрямках - щодо скасування політреформи або відпрацювання пропозицій щодо її зміни й удосконалення, ефективних дій у Верховній Раді й координації дій поза парламентом. "Я не виключаю, що це також буде предметом обговорення на засіданні ради нашої партії, яке відбудеться 7 грудня”, - сказав П.ПОРОШЕНКО.