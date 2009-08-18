ВР пообіцяє Медведєву «поважати позицію і думку сусідів» України?

Народні депутати з фракції “Наша Україна – Народна самооборона” пропонують Верховній Раді висловити занепокоєння заявами Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА щодо українсько-російських відносин та закликати РФ активізувати співпрацю.

Про це йдеться у проекті заяви парламенту “Про подолання кризи в українсько-російських відносинах”, зареєстрованої народними депутатами Іриною ГЕРАЩЕНКО, Ольгою ГЕРАСИМ`ЮК, Едуардом ЗЕЙНАЛОВИМ та Олександром ТРЕТЬЯКОВИМ.

«Верховна Рада України висловлює глибоке занепокоєння заявами Президента Російської Федерації Дмитра МЕДВЕДЄВА, в яких він покладає односторонню відповідальність за погіршення українсько-російських взаємин на українську сторону і, по суті, звинувачує українську владу у здійсненні антиросійської політики. Закликаємо сторони відмовитися від практики інформаційних війн і заяв у дусі «холодної війни», від політики «старшого» і «меншого» брата», - йдеться у проекті заяви.

Автори проекту констатують, що на сьогодні двосторонні українсько-російські взаємини перебувають у критичному стані, що є несприятливим для розвитку стратегічного партнерства між двома державами, закріпленого у Договорі про дружбу, співробітництво та партнерство між РФ та Україною 1997 року.

«Висловлюємо глибоке переконання, що міжнародні взаємини завжди будуються двома державами і відповідальність за погіршення діалогу несуть обидві сторони. Вважаємо, що складні, проблемні питання двосторонніх відносин потрібно вирішувати за столом переговорів, дипломатичними шляхами, а не через ЗМІ. Між Україною і Росією існує достатня правова база двосторонніх документів та інституційних механізмів взаємодії, зокрема Українсько-Російська міждержавна комісія, Міжпарламентська комісія зі співробітництва Верховної Ради України та Федеральних Зборів Російської Федерації, що дає можливість вирішення всіх питань у цивілізованій площині», - наголошується в заяві.

У проекті документу сказано, що Верховна Рада України виступає за якнайшвидшу активізацію українсько-російського діалогу на всіх рівнях: між президентами, парламентами, урядами, зовнішньополітичними відомствами, експертами, неурядовим організаціями. Крім того, народні депутати України висловлюють готовність взяти участь у напрацюванні пропозицій з подолання кризи в українсько-російських відносинах на засідання Міжпарламентської комісії зі співробітництва Верховної Ради України та Федеральних Зборів Російської Федерації, яке потрібно провести невідкладно, у вересні поточного року.

«Верховна Рада України наголошує, що розглядає стосунки з Російською Федерацією як стратегічні. Україна завжди шануватиме позицію і думку своїх сусідів. При цьому Україна завжди самостійно визначатиме свою зовнішню і внутрішню політику, в тому числі в гуманітарній сфері, керуючись міжнародними нормами, Конституцією України, національним законодавством, шануючи принципи демократії і захисту прав людини. Народні депутати України виступають проти будь-яких спроб втручання у внутрішні справи України з боку будь-якої іншої держави», - наголошується у проекті заяви.

Один з авторів проекту заяви І.ГЕРАЩЕНКО в коментарі УНІАН наголосила на важливості того, аби парламент ухвалив дану заяву до початку президентської виборчої кампанії. Вона зауважила, що вперше за останній час реакція Президента України Віктора ЮЩЕНКА та прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО співпала, вони однаково оцінили заяву глави Російської держави і вказали, що Україна самостійно визначатиме свою зовнішню та внутрішню політику.

За словами І.ГЕРАЩЕНКО, автори проекту вказують, що Україна глибоко шанує суверенітет і незалежність, територіальну цілісність наших сусідів і очікує від інших держав, в тому числі й від Російської Федерації, поваги до незалежності і суверенітету України.

“Парламент має відреагувати, бо цього очікує суспільство, і важливо, щоб ця заява була ухвалена перед стартом виборчої кампанії”, - сказала народний депутат.