Законодавчий супровід цікавить Мороза більше за проблеми

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ висловлюється за конкретизацію роботи міжпарламентської українсько-польської Асамблеї.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВРУ, про це він сказав під час вчорашньої зустрічі української парламентської делегації з головою Польсько-української парламентської групи Сейму і Сенату Республіки Польща Мареком КУХЦІНСЬКИМ і депутатами-членами групи.

Під час зустрічі наголошувалось на зацікавленості у розвитку міжпарламентської співпраці на всіх рівнях, що сприятиме поглибленню економічного співробітництва між Україною та Польщею.

О.МОРОЗ, який перебуває в Республіці Польща з дводенним офіційним візитом, серед перспективних напрямків двосторонньої співпраці назвав розвиток транзитної мережі між Україною та Польщею, прикордонного співробітництва, співпрацю в енергетичній сфері, «законодавчий супровід зняття проблеми енергозабезпечення для України і Польщі». На думку голови ВР, двостороння міжпарламентська Асамблея має взяти активну участь у законодавчому супроводі вирішення цих питань.

Під час зустрічі також йшлося про важливість подальшого розвитку співпраці в агропромисловому комплексі, науковій, освітній сферах, обміну досвідом реформування страхової та пенсійної систем.

О.МОРОЗ і М.КУХЦІНСЬКИЙ висловилися за необхідність визначення питань двосторонніх відносин, які потребують першочергового розгляду, і винести їх на опрацювання робочими групами у рамках українсько-польської парламентської Асамблеї.

Відповідаючи на запитання польських парламентаріїв, голова Верховної Ради України підкреслив, що на всіх сьогоднішніх зустрічах обговорювалося питання поставок м’ясної продукції з Польщі в Україну. У цьому контексті він поінформував, що український парламент ухвалив закон про ветеринарну медицину, який повністю відповідає вимогам СОТ. Кабінет Міністрів України також працює над розв’язанням цієї проблеми, у Польщі працює делегація українських інспекторів. «У робочому порядку все буде вирішено. Важливо, щоб і польська, і українська сторони дотримувалися стандартів», - сказав О.МОРОЗ.