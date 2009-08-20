У Яценюка стверджують, що Луценко захищає Ратушняка

«Фронт змін» стурбований, що ряд політиків потурають розпалюванню міжнаціональної ворожнечі в Україні.

Про це йдеться у заяві “Фронту змін”, текст якої переданий агентству УНІАН.

У громадській організації нагадали, що 6 серпня мер Ужгорода Сергій РАТУШНЯК напав на волонтерку “Фронту змін”, а потім відверто пояснив засобам масової інформації свій вчинок расистськими міркуваннями.

“Розпалювання міжнаціональної ворожнечі посадовою особою мало б дістати юридичну, політичну і моральну оцінку з боку всіх політичних сил України, але українські політики здебільшого промовчали. А деякі - навіть виступили на захист РАТУШНЯКА, виправдовуючи і вчинок мера, і його нацистську мотивацію”, - йдеться у заяві.

Зокрема, стверджують у «Фронті змін», першим на захист С.РАТУШНЯКА виступив міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО, який зауважив, що для порушення справи за фактом нанесення тілесних ушкоджень проти С.РАТУШНЯКА немає підстав, оскільки побита мером волонтерка не надала правоохоронним органам медичних довідок про наявність тілесних ушкоджень.

У “Фронті змін” наголосили, що міністр не міг не знати, що тілесні ушкодження було зафіксовано медиками негайно після побиття, а зараз триває судмедекспертиза, на яку законом відведено місяць.

Крім того, 17 серпня лідер Соцпартії Олександр МОРОЗ назвав «штучним» конфлікт в Ужгороді, а також зазначив, що «за змістом його пояснень у нього (РАТУШНЯКА) дуже багато речей правдивих, наприклад, щодо особливостей формування фінансового лобі в Україні».

18 серпня однопартієць С.РАТУШНЯКА, голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН назвав ситуацію непорозумінням. «Те непорозуміння, яке мало місце, та нестриманість, воно підхоплене і роздмухується до рівня глобального конфлікту для того, щоб на цьому фоні отримати додаткові бали», - цитують В.ЛИТВИНА у “Фронті змін”.

В організації наголошують, що серія висловлювань політиків, які відносять себе до «вищої ліги», примушує громадськість поставити низку запитань. “Чи часом не думає пан ЛУЦЕНКО, що дівчина сама напала і побила Сергія РАТУШНЯКА? Чи погоджується пан МОРОЗ з РАТУШНЯКОМ у тому, що в Україні існує імовірність погромів? Може, він вважає їх за доцільні? Чи розуміє пан ЛИТВИН, що непорозумінням є те, що РАТУШНЯК досі очолює Закарпатський осередок Народної партії, представленої в парламенті України, європейської держави?”, - зазначається в заяві.

У “Фронті змін” переконані, що «расистська природа» дій С.РАТУШНЯКА очевидна для будь-кого, хто читав чи бачив його інтерв’ю. “Політики, які захищають цю людину, або не знають, про що ішлося в його виступах, або солідаризуються з його нацистськими поглядами. Будь-яка дія, будь-яке висловлювання українського посадовця є позицією Української держави. Тому вчинок РАТУШНЯКА є неприпустимим і повинен бути покараний”, - наголошується в заяві.

В організації переконані, що українські політики мають рішуче показати, що держава готова захистити мирні відносини між усіма національностями, бо всі вони є рівними і всі разом складають народ України.

Тому “Фронт змін” закликає усі політичні сили рішуче засудити прояви ксенофобії, расизму та нацизму в політиці України, а правоохоронні органи – сприяти покаранню С.РАТУШНЯКА та всіх інших, хто розігрує в своїй політичній діяльності міжнаціональну карту.